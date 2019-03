Beşiktaş'ın eski yıldızı Negredo: 'Tribünleri unutmam imkansız'

Siyah-beyazlıların eski golcüsü Alvaro Negredo, Beşiktaş tribünlerinin diğer tribünlerden çok farklı olduğunu ifade etti. Etkileyici bir çok statta bulunduğunu belirten Negredo, "Sevilla ve Valencia'daki atmosfer çok iyiydi ancak Beşiktaş'ın stadı cehennem gibiydi. Oraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum, kulübedeyken takımdan bir arkadaşım bana şöyle dedi, 'İlk 15 dakikaya bak.' Sahaya geldik ve topu kaybedince, tüm stadyum rakip takımı ıslıklamaya başladı ve yanınızdaki kişiyi duyamıyordunuz. Bir de Bayern Münih'e 5-0 kaybettiğimiz maçın rövanşıydı. Tribünler o maçta desibel rekoru kırmıştı" dedi.



GUTi'YE HAYRANDIM

Alvaro Negredo, Guti'ye bir futbolcu olarak her zaman hayran olduğunu belirterek, "Neredeyse her hafta sonu onu izlediğimi hatırlıyorum çünkü harika oynuyordu. Kulübe yardımcı antrenör olarak geldi. Guti, oyunculardan bile daha çok seviliyor" ifadelerini kullandı.



TÖRE: Vaktin geldi, pes etme

Gökhan Töre, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Töre, "Unutma. Tohumları eker ekmez meyvelerini yiyemezsin. Sabretmen, mütevazi olman gerek. Çalışmaya devam et ve çabalarının sonuçlar vereceğini unutma. Senin vaktin geldi. Pes etme" diye yazdı.



JASON RİCH'İN KOLU KIRILDI

Beşiktaş Sompo Japan'da, Nanterre maçında sakatlanan Jason Rich 4 hafta parkelerden uzak kalacak. Rich'in yapılan kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan başarılı basketbolcu 1 ay sonra geri dönebilecek.