Beşiktaş'ın eski yıldızı Negredo: 'Tribünleri unutmam imkansız'
10 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın eski yıldızı Negredo: 'Tribünleri unutmam imkansız'

'ın eski yıldızı : 'Tribünleri unutmam imkansız'

Beşiktaş'ın eski yıldızı Negredo: 'Tribünleri unutmam imkansız'

’ın eski forveti , Marca’ya yaptığı açıklamada, “Etkileyici statlarda bulundum, fakat Beşiktaş’ın stadı adeta cehennem gibiydi” dedi.

Siyah-beyazlıların eski golcüsü Alvaro , tribünlerinin diğer tribünlerden çok farklı olduğunu ifade etti. Etkileyici bir çok statta bulunduğunu belirten Negredo, "Sevilla ve 'daki atmosfer çok iyiydi ancak Beşiktaş'ın stadı cehennem gibiydi. Oraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum, kulübedeyken takımdan bir arkadaşım bana şöyle dedi, 'İlk 15 dakikaya bak.' Sahaya geldik ve topu kaybedince, tüm stadyum rakip takımı ıslıklamaya başladı ve yanınızdaki kişiyi duyamıyordunuz. Bir de 'e 5-0 kaybettiğimiz maçın rövanşıydı. Tribünler o maçta desibel rekoru kırmıştı" dedi.

GUTi'YE HAYRANDIM
Alvaro Negredo, Guti'ye bir futbolcu olarak her zaman hayran olduğunu belirterek, "Neredeyse her hafta sonu onu izlediğimi hatırlıyorum çünkü harika oynuyordu. Kulübe yardımcı antrenör olarak geldi. Guti, oyunculardan bile daha çok seviliyor" ifadelerini kullandı.

TÖRE: Vaktin geldi, pes etme
, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Töre, "Unutma. Tohumları eker ekmez meyvelerini yiyemezsin. Sabretmen, mütevazi olman gerek. Çalışmaya devam et ve çabalarının sonuçlar vereceğini unutma. Senin vaktin geldi. Pes etme" diye yazdı.

JASON RİCH'İN KOLU KIRILDI
Beşiktaş Sompo Japan'da, Nanterre maçında sakatlanan Jason Rich 4 hafta parkelerden uzak kalacak. Rich'in yapılan kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan başarılı basketbolcu 1 ay sonra geri dönebilecek.

  1. 10.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın eski yıldızı Negredo: 'Tribünleri unutmam imkansız' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN