Beşiktaş'ın zirve umutları tükeniyor
26 Şubat 2019, Salı
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'ın zirve umutları tükeniyor

Beşiktaş'ın zirve umutları tükeniyor

'in 23. haftasında ile evinde 3-3 berabere kalan ve 2 puan yitiren üçüncü sıradaki 'ın şampiyonluk umutları azaldı.

Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı grafiğiyle zirvenin gerisinde kalan ancak ikinci yarıdaki ilk 5 maçta aldığı iyi sonuçlarla umutlanan siyah-beyazlı ekip, 23. haftada karşısında yaşadığı puan kaybıyla zirvenin çok gerisine düştü.

Fenerbahçe derbisindeki beraberlikle puanını 40'a yükselten , 51 puanlı lider 'in farkı 11'e çıkarmasına engel olamadı. Siyah-beyazlı ekiple ikinci sıradaki arasındaki puan farkı ise 5'e yükseldi.

Ligin 22. haftasında lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 9'a indirerek şampiyonluk için umutlanan Beşiktaş, ikinci sıradaki Galatasaray'ın ise 3 puan gerisinde kaldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında yaşadığı kayıpla hem şampiyonluk hem de ikincilik için umutlarının azalmasına engel olamadı.

SON 8 SEZONDA BU KADAR GERİYE DÜŞMEMİŞTİ
Siyah-beyazlı takım, 23. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonda 2018-2019'daki kadar zirvenin uzağında kalmamıştı.

Geçen sezonun 23. haftasında 47'şer puanlı Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, 2016-2017'de ise aynı dönemi 53 puanla lider olarak geçti.

Teknik direktör yönetiminde 2015-2016'nın 23. haftasını 54 puanla lider olarak geçen siyah-beyazlılar, 'in teknik direktörlüğünde 51 puan elde ettiği 2014-2015'in 23. haftasını averajla lider Galatasaray'ın gerisinde tamamladı.

Beşiktaş, 2013-2014'ün 23. haftasında 43 puan toplayıp lider Fenerbahçe'nin 8, ikinci Galatasaray'ın da 2 puan gerisinde kalarak ilk iki için umutlarını sonraki haftaya taşımayı bildi.

Ligde 2012-2013'ün 23. haftasında da 39 puanla üçüncü sırada kalan siyah-beyazlılar, 46 puanlı Galatasaray ve 40 puanlı Fenerbahçe'nin arkasında zirve umutlarını sürdürdü.

2011-2012 sezonunda 45 puanla yine 23. haftayı üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, 50 puanlı lider Galatasaray'ın yanı sıra 48 puandaki ikinci Fenerbahçe ile zirve mücadelesi verdi.

Beşiktaş, son olarak 2010-2011'de zirvenin çok uzağında kalmıştı. Söz konusu sezonun 23 haftalık bölümünde 35 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 51'er puanla ilk iki sırayı paylaşan Fenerbahçe ve 'un 16 puan gerisinde kalmıştı.

  1. 26.02.2019
  2. Güncelleme: 26.02.2019 12:10
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