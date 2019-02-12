Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yoğun yağış altında gerçekleştirilen idman 1.5 saate yakın sürdü.
Takım toplantısının ardından koşu çalışması yapan futbolcular, ilk bölümde 5'e 2 top kapma ve ikili paslaşmalarla şut antrenmanı yaptı. İkinci bölümde yapılan dörtlü turnuva maçları ile idman sona erdi.
İstirahatli olan Adriano ve gözünden rahatsız olan Oğuzhan Özyakup antrenmana katılmadı.
Beşiktaş, Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 12.2.2019 19:42
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
-
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
-
Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.