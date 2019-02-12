Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Evkur maçına hazırlanıyor

Beşiktaş Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

'in 22'nci haftasında deplasmanda Evkur ile karşılaşacak olan , bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde yoğun yağış altında gerçekleştirilen idman 1.5 saate yakın sürdü.

Takım toplantısının ardından koşu çalışması yapan futbolcular, ilk bölümde 5'e 2 top kapma ve ikili paslaşmalarla şut antrenmanı yaptı. İkinci bölümde yapılan dörtlü turnuva maçları ile idman sona erdi.

İstirahatli olan Adriano ve gözünden rahatsız olan antrenmana katılmadı.

, Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 12.2.2019 19:42
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