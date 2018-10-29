Beşiktaş-Rizespor maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    -Rizespor maçının VAR'ı oldu

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>-Rizespor maçının VAR'ı <a href="/index/cuneyt-cakir?id=d67e17cb-f09d-4494-ba39-92357e78bd83" class="" rel="tag">Cüneyt Çakır</a> oldu

    'in 10. haftasında 'ın bu akşam sahasında ile oynayacağı maçın 'i (VAR) oldu. Çakır'ın yanında ( Asistanı) olarak ise görev alacak.

    'in 10. haftasında , bu akşam saat 20.00'da başlayacak maçta sahasında ile karşılaşacak. 'ın düdük çalacağı müsabakada Asım Yusuf Öz ve Mustafa Savranlar da Yıldırım'ın yardımcılıklarını yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise olacak.

    Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde ( Asistanı) olarak da yer alacak.

    Barış Şimşek haftayı 2 VAR, 1 AVAR ile tamamladı
    - mücadelesinin , 10. haftayı 2 VAR, 1 de AVAR göreviyle tamamlamış oldu. Şimşek, 27 Ekim Cumartesi günü 'in deplasmanda 'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma ile 28 Ekim Pazar günü E.Y. Malatyaspor'un sahasında 'ı 2-0 yendiği müsabakada VAR hakemi olmuştu.

    42 yaşındaki hakem, haftanın kapanış maçlarından biri olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise VAR odasında bu kez Asistanı olarak bulunacak.
    1. 29.10.2018 14:19
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