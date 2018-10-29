Beşiktaş-Rizespor maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu. Çakır'ın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak ise Barış Şimşek görev alacak.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Barış Şimşek yer alacak.
Barış Şimşek haftayı 2 VAR, 1 AVAR ile tamamladı
Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesinin AVAR'ı Barış Şimşek, 10. haftayı 2 VAR, 1 de AVAR göreviyle tamamlamış oldu. Şimşek, 27 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma ile 28 Ekim Pazar günü E.Y. Malatyaspor'un sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği müsabakada VAR hakemi olmuştu.
42 yaşındaki hakem, haftanın kapanış maçlarından biri olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise VAR odasında bu kez Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak bulunacak.
- 29.10.2018 14:19
-
Cocu'nun görevine son verildi!
Toplam 8
Yorum
berlin İlk duyduğumda olmaz demiştim. Fransız veya alman hoca olacaktı. Veya Aykut ile devam edilecekti. Onun takımları ikinci yıl oturuyordu.
-
Abdurrahim Albayrak: "Sakat sayımız 9'a çıktı"
Toplam 3
Yorum
Can Terim hazır oyuncu ve rahmetli derval sayesinde buralara gelmiş bir oyuncu yetiştirememiş milandan kovulmuş milli tek dan kovulmuş ilaç gs
-
Semih Özsoy: "Cocu, baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir"
Toplam 5
Yorum
Sinan Bedeli Fener ödüyor Pereira Aykut ve en son çocuya hepsine tazminat ödeniyor insan bunu demez bedeli kim ödüyor
Beşiktaş-Rizespor maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.