Ljajic’e doğum günü sürprizi

Siyah-beyazlı formayla 3. maçına çıkan Adem Ljajic'e Kayserispor sınavı öncesi sürpriz yapıldı. Dün 27 yaşına giren Sırp futbolcu için Nevzat Demir Tesisleri'nde doğum günü kutlaması yapıldı. Tüm takımın yer aldığı kutlamanın ardından Ljajic'i bu özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcunun annesi Binasa Ljajic ile babası Sahmir Ljajic, Kayserispor karşılaşmasının tribünden takip etti.