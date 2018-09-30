Ljajic’e doğum günü sürprizi – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Ljajic’e doğum günü sürprizi

    Ljajic’e doğum günü sürprizi

    Siyah-beyazlı formayla 3. maçına çıkan 'e sınavı öncesi sürpriz yapıldı.

    Siyah-beyazlı formayla 3. maçına çıkan 'e sınavı öncesi sürpriz yapıldı. Dün 27 yaşına giren Sırp futbolcu için 'nde doğum günü kutlaması yapıldı. Tüm takımın yer aldığı kutlamanın ardından Ljajic'i bu özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcunun annesi Binasa Ljajic ile babası Sahmir Ljajic, Kayserispor karşılaşmasının tribünden takip etti.

    1. 30.9.2018
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