Ljajic’e doğum günü sürprizi
Siyah-beyazlı formayla 3. maçına çıkan Adem Ljajic'e Kayserispor sınavı öncesi sürpriz yapıldı.
Siyah-beyazlı formayla 3. maçına çıkan Adem Ljajic'e Kayserispor sınavı öncesi sürpriz yapıldı. Dün 27 yaşına giren Sırp futbolcu için Nevzat Demir Tesisleri'nde doğum günü kutlaması yapıldı. Tüm takımın yer aldığı kutlamanın ardından Ljajic'i bu özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcunun annesi Binasa Ljajic ile babası Sahmir Ljajic, Kayserispor karşılaşmasının tribünden takip etti.
- 30.9.2018
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tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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