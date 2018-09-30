3’lü rotasyon – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    3’lü rotasyon

    3’lü rotasyon

    , derbisinde 11'de yer alan Caner, Tolgay, Lens'in yerine , Ljajic ve Love'a şans verdi.

    , derbisinde 11'de yer alan Caner, Tolgay, Lens'in yerine , Ljajic ve Love'a şans verdi. 'ta kadroda 3 değişiklik oldu. Geçtiğimiz hafta derbide ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan cezası, ve ise teknik direktör 'in kararı ile karşısında ilk 11'de yer almadı. Güneş bu oyuncuların yerine cezası biten Gary 'in yanı sıra Adem Ljajic ve Vagner Love'a şans tanıdı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Adriano Correia yine forma giyemedi. Güneş, Caner ve Adriano'nun yokluğunda sol bekte yaşanan sıkıntıyı ise cezası biten Gary 'i defansın solunda oynatarak çözdü.

    1. 30.9.2018
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