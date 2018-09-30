3’lü rotasyon

Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde 11'de yer alan Caner, Tolgay, Lens'in yerine Medel, Ljajic ve Love'a şans verdi. Beşiktaş'ta kadroda 3 değişiklik oldu. Geçtiğimiz hafta derbide ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Caner Erkin cezası, Tolgay Arslan ve Jeremain Lens ise teknik direktör Şenol Güneş'in kararı ile Kayserispor karşısında ilk 11'de yer almadı. Güneş bu oyuncuların yerine cezası biten Gary Medel'in yanı sıra Adem Ljajic ve Vagner Love'a şans tanıdı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Adriano Correia yine forma giyemedi. Güneş, Caner ve Adriano'nun yokluğunda sol bekte yaşanan sıkıntıyı ise cezası biten Gary Medel'i defansın solunda oynatarak çözdü.