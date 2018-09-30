3’lü rotasyon
Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde 11'de yer alan Caner, Tolgay, Lens'in yerine Medel, Ljajic ve Love'a şans verdi.
Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde 11'de yer alan Caner, Tolgay, Lens'in yerine Medel, Ljajic ve Love'a şans verdi. Beşiktaş'ta kadroda 3 değişiklik oldu. Geçtiğimiz hafta derbide ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Caner Erkin cezası, Tolgay Arslan ve Jeremain Lens ise teknik direktör Şenol Güneş'in kararı ile Kayserispor karşısında ilk 11'de yer almadı. Güneş bu oyuncuların yerine cezası biten Gary Medel'in yanı sıra Adem Ljajic ve Vagner Love'a şans tanıdı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Adriano Correia yine forma giyemedi. Güneş, Caner ve Adriano'nun yokluğunda sol bekte yaşanan sıkıntıyı ise cezası biten Gary Medel'i defansın solunda oynatarak çözdü.
- 30.9.2018
-
Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
-
Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
3’lü rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.