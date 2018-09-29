Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş'ta kart cezalısı Caner Erkin'in yerine kimin forma giyeceği henüz netlik kazanmadı. Caner'in yanı sıra Adriano'nun da hazır olmaması, defansın solunda sıkıntıya sebep oldu. Beşiktaş ile Kayserispor, ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 44 maçta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi ile İstanbul'da yaptığı 22 lig maçından 17'sini kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. Kartal, 2015-16'da rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayseri ise 2006-07'de Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kara Kartal, dün akşamki idmanla Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. 1.5 saat süren, kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanda pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. İdman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Oyucuların keyifli halleri gözden kaçmadı.



UĞURLU İLE VASAT

Kayseri, maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş'ın bugüne kadar 6 maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, bunlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kartal'ın Uğurlu ile aldığı tek beraberlik ise yine bir Kayseri maçıydı. 10 Aralık 2017'de Kayseri'de oynanan maç 1-1 sona ermişti.