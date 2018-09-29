Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    , 7’nci hafta maçında ’yi ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekibin mutlak amacı, 3 puanı alıp zirve yarışına ağırlığını koymak...

    , 'in 7. haftasında bugün 'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. 'ta kart cezalısı 'in yerine kimin forma giyeceği henüz netlik kazanmadı. Caner'in yanı sıra Adriano'nun da hazır olmaması, defansın solunda sıkıntıya sebep oldu. Beşiktaş ile , ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 44 maçta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi ile 'da yaptığı 22 lig maçından 17'sini kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. , 2015-16'da rakibini 'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. ise 2006-07'de 'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
    Kara , dün akşamki idmanla Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. 1.5 saat süren, kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanda pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. İdman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Oyucuların keyifli halleri gözden kaçmadı.

    UĞURLU İLE VASAT
    Kayseri, maçının hakemi , Beşiktaş'ın bugüne kadar 6 maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, bunlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kartal'ın Uğurlu ile aldığı tek beraberlik ise yine bir Kayseri maçıydı. 10 Aralık 2017'de Kayseri'de oynanan maç 1-1 sona ermişti.

    1. 29.9.2018
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