Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, 7’nci hafta maçında Kayseri’yi ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekibin mutlak amacı, 3 puanı alıp zirve yarışına ağırlığını koymak...
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş'ta kart cezalısı Caner Erkin'in yerine kimin forma giyeceği henüz netlik kazanmadı. Caner'in yanı sıra Adriano'nun da hazır olmaması, defansın solunda sıkıntıya sebep oldu. Beşiktaş ile Kayserispor, ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 44 maçta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi ile İstanbul'da yaptığı 22 lig maçından 17'sini kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. Kartal, 2015-16'da rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayseri ise 2006-07'de Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Kara Kartal, dün akşamki idmanla Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. 1.5 saat süren, kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanda pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. İdman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Oyucuların keyifli halleri gözden kaçmadı.
UĞURLU İLE VASAT
Kayseri, maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş'ın bugüne kadar 6 maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, bunlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kartal'ın Uğurlu ile aldığı tek beraberlik ise yine bir Kayseri maçıydı. 10 Aralık 2017'de Kayseri'de oynanan maç 1-1 sona ermişti.
- 29.9.2018
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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