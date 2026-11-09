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Anasayfa Basketbol Beşiktaş’tan, Karşıyaka maçı sonrası sert tepki!

Beşiktaş’tan, Karşıyaka maçı sonrası sert tepki!

Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynadıkları Karşıyaka karşılaşmasının ardından bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 00:29
Beşiktaş’tan, Karşıyaka maçı sonrası sert tepki!

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynadıkları Karşıyaka maçının ardından bir açıklama yayınladı.

Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Erkek Basketbol Takımımızın bugün Karşıyaka ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta müsabakasında, bir kulüp başkanına asla yakışmayan, son derece çirkin ve kabul edilemez davranışlara tanıklık ettik.

Öncelikle sahada galip gelen Karşıyaka'yı tebrik ediyoruz. Ancak sahadaki sonuca saygımız, yaşanan rezalete sessiz kalacağımız anlamına gelmez.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı'nın ve yanındaki yöneticinin müsabaka boyunca yedek kulübemize ve hakemlere yönelik küfürlü ve saldırgan tutumu, özellikle oyuncumuz Metecan Birsen'in kaydettiği üç sayılık basket sonrasında sporcumuza ve ailesine yönelik ağır hakaretlerle kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır.

Bir spor kulübünün başkanlık makamı, tribünlerde bu tarz holiganca davranışları kaldırabilecek bir makam değildir.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nu bu utanç verici davranışları incelemeye ve gerekli disiplin süreçlerini işletmeye davet ediyoruz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sahadaki her sonuca saygı duyar ancak sporcularına ve çalışanlarına yönelik hiçbir hakarete sessiz kalmaz. Sürecin takipçisi olacağımızı belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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