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Anasayfa Basketbol Beşiktaş, Karşıyaka'ya deplasmanda mağlup!

Beşiktaş, Karşıyaka'ya deplasmanda mağlup!

Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka'ya deplasmanda 84-83 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 21:27
Beşiktaş, Karşıyaka'ya deplasmanda mağlup!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, evinde Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 2, Briante Weber 12, Xavier Munford, Markel Starks 13, Ishmael El-Amin 15, Rashard Kelly 13, Hakan Sayılı 5, Yavuz Gültekin 9, Steven Enoch 12, Yakuba Ouattara 3

Başantrenör: Nenad Markovic

Beşiktaş: Devon Dotson 12, Lonnie Walker IV 17, Metecan Birsen 3, Anthony Brown 6, Ante Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Conor Morgan 7, Yağız Aksu, Scottie Wilbekin 10, Eugene Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Wenyen Gabriel 8

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22-17 (Beşiktaş lehine)

Devre: 40-38 (Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 59-52 (Beşiktaş lehine)

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