Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sahalara dönüşüyle ilgili bekleyiş sürüyor. Sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da ameliyat edilen yıldız futbolcunun yaklaşık üç aylık rehabilitasyon programına alındığı açıklanmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Asensio'nun ne zaman iyileşeceğini ve yeniden forma giyebileceğini araştırıyor. Peki, Asensio ne zaman dönecek, kaç ay sahalardan uzak kalacak? Marco Asensio'nun sakatlığı ne ve geçmişte hangi sakatlıkları yaşadı? İşte 9 Kasım 2026 itibarıyla son durum...

ASENSİO NE ZAMAN DÖNECEK, KAÇ AY YOK?

Marco Asensio'nun Ocak 2027'nin ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe Kulübü, 21 Ekim 2026 tarihinde yaptığı resmî açıklamada İspanyol futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç ay süreceğini duyurdu.

Kulübün açıkladığı süre dikkate alındığında Asensio'nun ocak ayının ikinci yarısında takımla yeniden çalışabilecek duruma gelmesi öngörülüyor.

Ancak Fenerbahçe, yıldız futbolcunun hangi maçta forma giyeceğine ilişkin kesin bir tarih açıklamadı. Rehabilitasyonun tamamlanması, sağlık kontrolleri ve maç kondisyonunun kazanılması dönüş takvimini belirleyecek.

MARCO ASENSİO'NUN SAKATLIĞI NE, NEDEN AMELİYAT OLDU?

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu Marco Asensio'nun sol diz ekleminde kıkırdak lezyonu tespit edildi.

Kulüp doktoru Ahmet Kulduk, futbolcunun dizinde ortaya çıkan şişlik ve ağrı şikâyetlerinin ardından gerçekleştirilen MR incelemesinde diz kapağının arkasındaki kıkırdakta lezyon belirlendiğini açıkladı.

Sağlık ekibinin değerlendirmesi ve farklı uzmanlardan alınan görüşlerin ardından ameliyat kararı verildi.

Asensio, İspanya'da kulüp doktorunun gözetiminde artroskopik operasyon geçirdi. Fenerbahçe, 21 Ekim'deki açıklamasında ameliyatın başarılı olduğunu ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık üç ay sürmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

ASENSİO NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Asensio'nun mevcut tedavi programı, Ocak 2027'nin ikinci yarısını işaret ediyor. Ancak futbolcunun bu tarihte doğrudan ilk 11'e dönmesi kesinleşmiş değil.

Rehabilitasyonun ardından bireysel saha çalışmalarına geçilmesi, takımla antrenmanlara katılım ve maç temposuna uyum sağlanması gibi aşamalar bulunuyor.

Fenerbahçe sağlık ekibi, oyuncunun durumuna göre dönüş takvimini yeniden değerlendirebilecek. Bu nedenle ocak ayının ikinci yarısı kesin maç tarihi değil, kulübün açıkladığı üç aylık süreden hareketle oluşturulan tahmini dönüş aralığı olarak öne çıkıyor.

ASENSİO'NUN SAKATLIĞI NASIL BAŞLADI? FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Marco Asensio, 22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynanan karşılaşmada sol bacak üst adalesinden sakatlandı. Yapılan MR incelemesinde kas zorlanması ve gerilme bulguları tespit edildi.

Tedavisinin ardından eylül ayında takıma katılan İspanyol futbolcu, 20 Eylül'deki Eyüpspor karşılaşmasının kadrosuna alınabilecek duruma geldi.

Ancak ilerleyen süreçte dizindeki şişlik ve ağrı şikâyetleri nedeniyle yeniden sağlık kontrollerinden geçti.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in açıklamasına göre Asensio, Azerbaycan'da oynanan Turan Tovuz hazırlık maçında 83 dakika sahada kaldıktan sonra dizinde şişlik yaşadı. Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcunun şikâyetleri devam etti.

Aston Villa karşılaşması öncesindeki MR incelemesinin ardından oyuncunun maçta görev almamasına karar verildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat planlandı.

Kulüp doktoru Ahmet Kulduk, ağustos ayında yaşanan kas sakatlığı ile daha önceki diz problemlerinin kendi başlarına ameliyat gerektirmediğini, cerrahi kararın son tespit edilen kıkırdak lezyonu üzerine alındığını belirtti.

MARCO ASENSİO SAKATLIK GEÇMİŞİ: HANGİ YILLARDA SAKATLANDI?

Marco Asensio, kariyerinin farklı dönemlerinde diz, kas, ayak ve bağ sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Transfermarkt'ın sakatlık geçmişi kayıtlarına göre İspanyol futbolcunun yaşadığı önemli sakatlıklar şöyle:

2019-2020 sezonu: Çapraz bağ yırtığı

24 Temmuz 2019 – 29 Mart 2020

Sakatlık süresi: 250 gün

Kaçırdığı maç: 45

2020-2021 sezonu: Diz ödemi

2 Eylül 2020 – 28 Eylül 2020

Sakatlık süresi: 27 gün

Kaçırdığı maç: 4

2021-2022 sezonu: Kas yaralanması

15 Ocak 2022 – 1 Şubat 2022

Sakatlık süresi: 18 gün

Kaçırdığı maç: 3

2023-2024 sezonu: Ayak sakatlığı

9 Eylül 2023 – 23 Kasım 2023

Sakatlık süresi: 76 gün

Kaçırdığı maç: 12

2023-2024 sezonu: Kas yaralanması

1 Mart 2024 – 28 Mart 2024

Sakatlık süresi: 28 gün

Kaçırdığı maç: 4

2025-2026 sezonu: Çapraz bağlarda gerilme

5 Nisan 2026 – 23 Nisan 2026

Sakatlık süresi: 19 gün

Kaçırdığı maç: 3

2025-2026 sezonu: Diz sorunu

12 Mayıs 2026 – 18 Mayıs 2026

Sakatlık süresi: 7 gün

Kaçırdığı maç: 1

2026-2027 sezonu: Sol bacak üst adale sakatlığı

22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor karşılaşmasında yaşandı. Fenerbahçe, 16 Eylül'deki açıklamasında Asensio'nun 20 Eylül Eyüpspor maçının kadrosuna alınacağını duyurdu.

2026-2027 sezonu: Sol diz kıkırdak lezyonu

Ekim 2026'da tespit edilen sakatlık nedeniyle ameliyat gerçekleştirildi. 21 Ekim'de yaklaşık üç aylık rehabilitasyon süresi açıklandı. Tedavi devam ettiği için bu sakatlığa ilişkin toplam maç kaybı henüz kesinleşmedi.

ASENSİO'NUN EN UZUN SAKATLIĞI KAÇ GÜN SÜRDÜ?

Marco Asensio'nun kariyerindeki en uzun sakatlık dönemi, Real Madrid forması giydiği 2019 yılında yaşandı.

24 Temmuz 2019'da meydana gelen çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcunun sakatlık süresi Transfermarkt kayıtlarında 250 gün olarak gösteriliyor.

Asensio bu dönemde 45 karşılaşmayı kaçırdı. Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından futbola geri dönerek Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerde forma giymeyi sürdürdü.

ASENSİO 2026 YILINDA FENERBAHÇE'DE FORMA GİYECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin açıkladığı tedavi takvimine göre Asensio'nun 2026 yılının kalan bölümünde maçlara çıkması beklenmiyor.

21 Ekim'de duyurulan yaklaşık üç aylık rehabilitasyon süreci, kasım ve aralık aylarını da kapsıyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun 2026 sonuna kadar takıma dönmesi mevcut takvim doğrultusunda öngörülmüyor.

Oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde dönüş tarihi yeniden değerlendirilebilecek.