Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın tamamlanmasıyla milli maç arasına girilirken Galatasaray'dan milli takımlara davet edilen futbolcular belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte toplam 14 oyuncu, Kasım 2026'daki milli maçlar için çağrı aldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna 6 Galatasaraylı futbolcu dahil edilirken diğer oyuncular da farklı ülkelerin milli takımlarında ve alt yaş kategorilerinde yer aldı. Peki, Galatasaray milli takıma kaç oyuncu gönderdi, kimler çağrıldı ve hangi yıldızlar kadroya alınmadı? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY MİLLİ TAKIMA KAÇ FUTBOLCU GÖNDERDİ?

Galatasaray'dan Kasım 2026 milli maçları için toplam 14 futbolcu milli takımlara davet edildi. Bu oyuncuların 6'sı Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunurken 1 futbolcu Türkiye 18 Yaş Altı Milli Takımı'na, 7 futbolcu ise diğer ülkelerin milli takım kadrolarına çağrıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte milli davet alan oyuncuların 12'si A milli takım, 2'si ise alt yaş milli takım düzeyinde değerlendirildi.

GALATASARAY'DAN A MİLLİ TAKIM'A KİMLER ÇAĞRILDI?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 Kasım 2026'da açıklanan aday kadroda Galatasaray'dan 6 futbolcuya yer verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için tercih ettiği sarı-kırmızılı oyuncular şöyle:

Uğurcan Çakır – Türkiye

Abdülkerim Bardakcı – Türkiye

Eren Elmalı – Türkiye

Barış Alper Yılmaz – Türkiye

Yunus Akgün – Türkiye

Deniz Gül – Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi kapsamında 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı İzmir'de konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DAN HANGİ FUTBOLCULAR DİĞER MİLLİ TAKIMLARA GİTTİ?

Galatasaray'da yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncu Ada Yüzgeç de milli takımdan davet aldı. Kasım ayındaki milli arada ülkelerinin kadrolarına dahil edilen diğer 8 isim şöyle:

Davinson Sanchez – Kolombiya

Lucas Torreira – Uruguay

Mario Lemina – Gabon

Renato Nhaga – Gine-Bissau

Aleksey Batrakov – Rusya

Roland Sallai – Macaristan

Lesley Ugochukwu – Fransa U21

Ada Yüzgeç – Türkiye U18

Bu isimlerden Lesley Ugochukwu, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrılırken Ada Yüzgeç de Türkiye 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.

GALATASARAY'DA KİMLER MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI?

Galatasaray'da bazı önemli futbolcular Kasım ayındaki milli takım kadrolarında yer bulamadı. Sakatlıkları devam eden Victor Osimhen ile Rafael Leao, ülkelerinin kadrolarına dahil edilmedi.

Sakatlığını yeni atlatan Wilfried Singo da bu milli arada davet almayan isimlerden biri oldu.

Öte yandan daha önce milli takımlarında görev yapan Leroy Sane, Gabriel Sara ve Kaan Ayhan da Kasım ayı aday kadrolarında tercih edilmedi.

GALATASARAY MİLLİ ARADAN SONRA NE ZAMAN TOPLANACAK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından futbolcularına 4 gün izin verdi. Sarı-kırmızılı ekip, milli maçların oynanacağı dönemde hazırlık programını İstanbul'da sürdürecek.

Galatasaray'ın 12 Kasım Perşembe günü yeniden antrenmanlara başlaması planlanıyor. Teknik heyet, milli takımlara katılmayan futbolcularla Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.