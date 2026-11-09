A Milli Futbol Takımı'nda ilk gün mesaisi!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk idmanı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Isınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Dün kulüp takımlarıyla oynadıkları müsabakalarda belirli bir sürenin üzerinde forma giyen milli futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Ayrıca tedavisi devam eden milli oyuncu Aral Şimşir, bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalıştı.

İdmanı A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray da yerinde takip etti.

Milli takım, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

A Milli Takım, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.