Fenerbahçe'de 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayan milli arayla birlikte gözler ülkelerinin milli takımlarına davet edilen futbolculara çevrildi. Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın tamamlanmasının ardından sarı-lacivertli ekipten toplam 9 futbolcu, milli takımların kasım ayı kadrolarında yer aldı. Bunlardan 2'si Türkiye A Milli Takımı'na, 5'i farklı ülkelerin A milli takımlarına, 2'si ise Ümit milli takımlara çağrıldı. Peki, Fenerbahçe milli takıma kaç oyuncu gönderdi, Fenerbahçe'den milli takıma kimler gitti? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE MİLLİ TAKIMA KAÇ OYUNCU GÖNDERDİ?

Fenerbahçe'den Kasım 2026 milli arası için toplam 9 futbolcu milli takımlara davet edildi. Sarı-lacivertliler, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ı gönderirken 5 yabancı oyuncusu da kendi ülkelerinin A milli takımlarından davet aldı.

Ayrıca Yiğit Efe Demir, Türkiye Ümit Milli Takımı'na; Ognjen Mimovic ise Sırbistan Ümit Milli Takımı'na çağrıldı.

FENERBAHÇE'DEN MİLLİ TAKIMA GİDEN FUTBOLCULAR KİMLER?

9 Kasım'da başlayan milli ara için açıklanan kadrolarda yer alan Fenerbahçeli futbolcular şöyle:

A milli takımlara çağrılanlar:

İsmail Yüksek – Türkiye

Oğuz Aydın – Türkiye

Romelu Lukaku – Belçika

Milan Skriniar – Slovakya

Vedat Muriqi – Kosova

Dorgeles Nene – Mali

Kojo Peprah Oppong – Gana

Ümit milli takımlara çağrılanlar:

Yiğit Efe Demir – Türkiye U21

Ognjen Mimovic – Sırbistan U21

Böylece Fenerbahçe'nin kasım ayındaki milli takım davetleri, 7 A milli ve 2 Ümit milli futbolcu olmak üzere 9 isme ulaştı.

FENERBAHÇE'DEN A MİLLİ TAKIM'A KİMLER ÇAĞRILDI?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda Fenerbahçe'den iki futbolcu yer aldı.

İsmail Yüksek ile Oğuz Aydın, ay-yıldızlı ekibin 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmalarının aday kadrosuna dahil edildi.

Bu kez Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci ve Mert Müldür gibi sarı-lacivertli futbolcular A Milli Takım aday kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇELİ YABANCI FUTBOLCULAR HANGİ MİLLİ TAKIMLARA GİTTİ?

Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları arasında Romelu Lukaku, Belçika'nın Türkiye ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmalar için kadroya davet edildi.

Takım kaptanı Milan Skriniar, Slovakya'nın Faroe Adaları ve Kazakistan maçlarında görev alabilecek isimler arasında bulunuyor. Vedat Muriqi ise Kosova'nın İsrail ve İrlanda karşılaşmalarının aday kadrosunda yer aldı.

Dorgeles Nene, Mali'nin Ruanda ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarına çağrılırken Kojo Peprah Oppong da Gana'nın Somali karşılaşmaları için açıkladığı kadroya dahil edildi.

YİĞİT EFE DEMİR VE MIMOVIC'E ÜMİT MİLLİ DAVET

Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın Çekya ile oynayacağı 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off karşılaşmalarının aday kadrosunda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekibin Sırp futbolcusu Ognjen Mimovic de Sırbistan U21 Milli Takımı'na çağrıldı. Sırbistan, kasım ayında Kuzey Makedonya ve Polonya ile hazırlık karşılaşmaları yapacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılının kasım ayındaki milli maç dönemi 9 Kasım Pazartesi günü başladı. FIFA'nın uluslararası maç takvimi kapsamında belirlenen milli ara, 17 Kasım Salı günü tamamlanacak.

Milli takımların karşılaşmalarının ardından Fenerbahçe'nin davet alan futbolcuları kulüp çalışmalarına dönebilecek. Oyuncuların dönüş programında milli maçların tarihleri ve seyahat süreçleri belirleyici olacak.