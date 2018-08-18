Partizan ateşli seyircisiyle dikkat çekiyor!
İç saha maçlarını Belgrad’daki 32 bin kişilik Partizan Stadı’nda oynayan siyah-beyazlılar, her maçını büyük taraftar desteğiyle yapıyor.
İMKANSIZ DEĞİL
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibi Partizan'dan siyah-beyazlı ekiple ilgili açıklamalar geldi. Partizan'da teknik direktör Zoran Mirkovic ile oyunculardan Nemanja Miletic ve Markovic açıklamalarda bulundu. F.Bahçe'nin eski oyuncularından olan teknik direktör Mirkovic, Beşiktaş'a hazır olacaklarını söylerken; "Beşiktaş'ı analiz etmek için perşembe gününe kadar zamanımız var. Beşiktaş büyük bir takım ama eminim ki o güne kadar biz de maça hazır olacağız" yorumunda bulundu.
*Partizanlı futbolcu Nemanja Miletic
RAKİBİMİZ GÜÇLÜ AMA!
27 yaşındaki stoper Nemanja Miletic, Beşiktaş'ı eleyebileceklerini söylerken; "Partizan'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyoruz. Sırada Beşiktaş var, bizim için bu taraftarlarla hiçbir şey imkansız değil" ifadelerini kullandı. 18 yaşındaki genç defans oyuncusu Svetozar Markovic ise, "Önemli olan play-off turuna kalmamızdı. Şimdi de Beşiktaş bizi bekliyor, mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız ve güçlü rakibimizi elemek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
TEKNİK ADAM TANIDIK
Partizan'ı 2000-2002 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Zoran Mirkovic çalıştırıyor. F.Bahçe'yle 2000-01 sezonunda futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Mirkovic, bu sezon başında Partizan'ın yeni teknik direktörü oldu. Mirkovic yönetiminde Sırbistan Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Partizan, geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle lider Kızılyıldız'ın 5 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.
FİNALE KADAR ÇIKTI
Partizan, Yugoslavya'nın bölünmesi öncesinde Avrupa'da önemli başarılar elde etti. Siyah-beyazlı takım, 1955-56 ve 1963- 64 sezonlarında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynarken, 1965-66 sezonunda ise Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale kadar geldi. Finalde R. Madrid'e 2-1 yenilen Partizan, Avrupa şampiyonluğunun kıyısından döndü.
KALECİLERİ A MİLLİ
Partizan'ın kadrosundaki en önemli isim olarak, uzun yıllar CSKA Moskova forması da giyen orta saha oyuncusu Zoran Tosic ön plana çıkarken, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ın kalesini koruyan kaleci Vladimir Stojkovic de siyah-beyazlıların kadrosunda yer alıyor.
- 18.8.2018
-
Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
-
Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
-
Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Partizan ateşli seyircisiyle dikkat çekiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.