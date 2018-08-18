Partizan ateşli seyircisiyle dikkat çekiyor! – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Partizan ateşli seyircisiyle dikkat çekiyor!

    Partizan ateşli seyircisiyle dikkat çekiyor!

    İç saha maçlarını ’daki 32 bin kişilik Partizan Stadı’nda oynayan siyah-beyazlılar, her maçını büyük taraftar desteğiyle yapıyor.

    'ın play-off turundaki rakibi Partizan, ateşli seyircisiyle dikkati çekiyor. İç saha maçlarını başkent 'daki yaklaşık 32 bin kişilik Partizan Stadı'nda oynayan siyah-beyazlılar, her maçını büyük bir taraftar desteği altında yapıyor. Ligi'nde iç sahada oynadığı son 17 maçını da kaybetmeyen Partizan, Avrupa'da ise son 6 müsabakasında yenilgi yüzü görmedi; 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Partizan ile Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ikinci kez eşleşti. İki ekip daha önce, 2014- 2015 sezonu UEFA gruplarında rakip olurken, Sırbistan'daki maçı 4-0 kazanan Beşiktaş, 'da da rakibine 2-1'lik üstünlük kurmuştu. Partizan, Beşiktaş'ın dışında daha önce F.Bahçe'yle de karşılaştı. 2008-09 sezonu Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda F.Bahçe, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Partizan'ı İstanbul'da 2-1 yenerek elemişti.

    İMKANSIZ DEĞİL
    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibi Partizan'dan siyah-beyazlı ekiple ilgili açıklamalar geldi. Partizan'da Zoran Mirkovic ile oyunculardan Nemanja Miletic ve Markovic açıklamalarda bulundu. F.Bahçe'nin eski oyuncularından olan teknik direktör Mirkovic, Beşiktaş'a hazır olacaklarını söylerken; "Beşiktaş'ı analiz etmek için perşembe gününe kadar zamanımız var. Beşiktaş büyük bir takım ama eminim ki o güne kadar biz de maça hazır olacağız" yorumunda bulundu.


    *Partizanlı futbolcu Nemanja Miletic

    RAKİBİMİZ GÜÇLÜ AMA!
    27 yaşındaki stoper , Beşiktaş'ı eleyebileceklerini söylerken; "Partizan'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyoruz. Sırada Beşiktaş var, bizim için bu taraftarlarla hiçbir şey imkansız değil" ifadelerini kullandı. 18 yaşındaki genç defans oyuncusu Svetozar Markovic ise, "Önemli olan play-off turuna kalmamızdı. Şimdi de Beşiktaş bizi bekliyor, mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız ve güçlü rakibimizi elemek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

    TEKNİK ADAM TANIDIK
    Partizan'ı 2000-2002 yıllarında 'de forma giyen çalıştırıyor. F.Bahçe'yle 2000-01 sezonunda futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Mirkovic, bu sezon başında Partizan'ın yeni teknik direktörü oldu. Mirkovic yönetiminde Sırbistan Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Partizan, geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle lider Kızılyıldız'ın 5 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

    FİNALE KADAR ÇIKTI
    Partizan, Yugoslavya'nın bölünmesi öncesinde Avrupa'da önemli başarılar elde etti. Siyah-beyazlı takım, 1955-56 ve 1963- 64 sezonlarında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynarken, 1965-66 sezonunda ise Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale kadar geldi. Finalde R. Madrid'e 2-1 yenilen Partizan, Avrupa şampiyonluğunun kıyısından döndü.

    KALECİLERİ A MİLLİ
    Partizan'ın kadrosundaki en önemli isim olarak, uzun yıllar CSKA Moskova forması da giyen orta saha oyuncusu Zoran Tosic ön plana çıkarken, 2018 'nda Sırbistan'ın kalesini koruyan kaleci Vladimir Stojkovic de siyah-beyazlıların kadrosunda yer alıyor.
    1. 18.8.2018
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