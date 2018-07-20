Mertcan’dan cevap: Ben Beşiktaş ile imzalamadım ki! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Mertcan’dan cevap: Ben ile imzalamadım ki!

    Mertcan’dan cevap: Ben Beşiktaş ile imzalamadım ki!
    Başkanı , 'dan transferi büyük tartışma yaratan 'la ilgili olarak da şok bir gelişmeden bahsederek, "Mertcan ile yaptığımız anlaşmayı fesh ettik. Anlaşma şartlarına uymadığı için böyle bir karar aldık" sözlerini sarf etmişti. Bu sözlerin ardından dün genç futbolcudan flaş bir açıklama geldi. Mertcan Çam instagram hesabından önce "Acaba beni hiç gördüler mi, saçlarım ne renk?", ardından da "Ben Beşiktaş ile bir şey imzalamadım ki fesih edecekler" mesajlarını paylaştı. Mertcan Çam, bu paylaşımlarının ardından hesabını kilitledi.



    1. 20.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mertcan’dan cevap: Ben Beşiktaş ile imzalamadım ki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN