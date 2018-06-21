Santrfor arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'a, Matej Mitrovic'i getiren menajerden sürpriz bir teklif geldi.
Santrfor arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'a, Matej Mitrovic'i getiren menajerden sürpriz bir teklif geldi. Aynı menajer siyah-beyazlılara yine Rijeka formasını giyen Brezilyalı Heber'i önerdi. 26 yaşındaki oyuncunun adının Hırvatistan Milli Takımı için anıldığını, Eduardo gibi Hırvat Milli Takım forması giydikten sonra bir anda piyasasının patlayabileceğini anlattı. Zaten 33 maçta attığı 17 gol ve yaptığı 8 asistle dikkat çekmeyi başardığının altını çizdi. Sambacı için teknik direktör Şenol Güneş'in de scout ekibine 'Takip edilsin' raporunu verdiği belirtildi.
- 21.6.2018
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
Beşiktaş'a Rijeka’dan 'Heber' var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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