Beşiktaş'a Rijeka’dan 'Heber' var!

Santrfor arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'a, Matej Mitrovic'i getiren menajerden sürpriz bir teklif geldi. Aynı menajer siyah-beyazlılara yine Rijeka formasını giyen Brezilyalı Heber'i önerdi. 26 yaşındaki oyuncunun adının Hırvatistan Milli Takımı için anıldığını, Eduardo gibi Hırvat Milli Takım forması giydikten sonra bir anda piyasasının patlayabileceğini anlattı. Zaten 33 maçta attığı 17 gol ve yaptığı 8 asistle dikkat çekmeyi başardığının altını çizdi. Sambacı için teknik direktör Şenol Güneş'in de scout ekibine 'Takip edilsin' raporunu verdiği belirtildi.