Beşiktaş'a Rijeka’dan 'Heber' var! – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    'a ’dan 'Heber' var!

    Beşiktaş'a Rijeka’dan 'Heber' var!

    arayışlarını dört koldan sürdüren 'a, 'i getiren menajerden sürpriz bir teklif geldi.

    arayışlarını dört koldan sürdüren 'a, 'i getiren menajerden sürpriz bir teklif geldi. Aynı menajer siyah-beyazlılara yine formasını giyen Brezilyalı Heber'i önerdi. 26 yaşındaki oyuncunun adının Hırvatistan Milli Takımı için anıldığını, Eduardo gibi Hırvat forması giydikten sonra bir anda piyasasının patlayabileceğini anlattı. Zaten 33 maçta attığı 17 gol ve yaptığı 8 asistle dikkat çekmeyi başardığının altını çizdi. Sambacı için teknik direktör 'in de scout ekibine 'Takip edilsin' raporunu verdiği belirtildi.

    1. 21.6.2018
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