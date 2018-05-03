Pas isabeti Atiba’nın işi! – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Pas isabeti ’nın işi!

    Pas isabeti Atiba’nın işi!

    Beş yıldır siyah-beyazlı takımda forma giyen , pas isabet oranında görülmemiş bir istatistik yakaladı.

    Beş yıldır siyah-beyazlı takımda forma giyen , pas isabet oranında görülmemiş bir istatistik yakaladı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de pas isabet oranı Atiba'dan daha yüksek bir orta saha oyuncusu yok. %92.8 isabet yakalayan Atiba'yı %92.2'lik oranı ile Tottenham'lı Dembele ve %91.8 ile M.City'den izliyor.
    1. 3.5.2018
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