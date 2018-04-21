Beşiktaş'ın ilk transferi Pajtim Kasami

Süper Lig'de son beş haftaya girilirken şampiyonluk yarışını sürdüren ve 1991-92 sezonundan sonra ilk defa üst üste üçüncü defa şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.