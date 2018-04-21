Beşiktaş'ın ilk transferi Pajtim Kasami – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın ilk transferi Pajtim Kasami

    Beşiktaş'ın ilk transferi Pajtim Kasami

    Süper Lig'de son beş haftaya girilirken şampiyonluk yarışını sürdüren ve 1991-92 sezonundan sonra ilk defa üst üste üçüncü defa şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

    1. 20.4.2018 16:12
    2. Güncelleme: 21.4.2018 01:56
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