ŞOK GELİŞME!.. Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı! Hastaneye...
Kafasına yabancı madde isabet eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı. Tecrübeli teknik direktör hastaneye götürüldü...
- 19.4.2018 22:11
- Güncelleme: 19.4.2018 22:22
-
Alex Telles'ten muhteşem istatistik! G.Saraylıları pişman ettirdi...
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
-
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
Toplam 1
Yorum
akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
-
Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Toplam 1
Yorum
af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
ŞOK GELİŞME!.. Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı! Hastaneye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.