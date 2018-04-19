ŞOK GELİŞME!.. Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı! Hastaneye... – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    ŞOK GELİŞME!.. 'in kafasına 5 dikiş atıldı! Hastaneye...

    ŞOK GELİŞME!.. Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı! Hastaneye...

    Kafasına yabancı madde isabet eden Teknik Direktörü 'in kafasına 5 dikiş atıldı. Tecrübeli teknik direktör hastaneye götürüldü...

    İşte o fotoğraf...






    1. 19.4.2018 22:11
    2. Güncelleme: 19.4.2018 22:22
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