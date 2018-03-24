Maskeli Matador – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Maskeli Matador

    Maskeli Matador

    maçında sağ elmacık kemiğinde kırık oluşan yurt dışından getirtilen özel maske ile takımla çalışmalara başladı

    'ın forveti Alvaro , takımla idmanlara başladı. maçında aldığı darbe nedeniyle sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı oluşan ve cerrahi işlemle düzeltilen yıldız oyuncu için yurt dışından özel koruyucu yüz maskesi getirtildi. Bir haftalık dinlenme sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan 'nun, bu maske sayesinde ikili mücadelelerde herhangi bir sıkıntı yaşamaması dikkat çekti. oyuncunun karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

    MiLLiLER KATILMADI
    Bu arada siyah-beyazlılar dün Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanda dar alanda pas, minik kale maç ve şut çalışması gerçekleştirildi. İdmana milli takımlarda olan Babel, , Atiba, Larin, Vida, Tosic, , Quaresma, Gökhan, Fatih, Alpay ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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