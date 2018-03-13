Keyif alın keyif verin – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Bugün saat 16.30'da basın toplantısı yapacak olan , 'ya açıklamalarda bulundu.

    Tecrübeli çalıştırıcı, "Sıkıcı bir film seyrettiğiniz zaman, sinirleriniz bozulabilir. Ekonomik olarak masraf eden taraftarlar da eğleneceği bir oyunu görmek istiyor. Al buraya, ver buraya pası, ondan sonra geriye, pozisyon yok. Bu sıkıcılıktır. Hem mesleğe hem gelen taraftara hakarettir. Siz almalısınız, izleyenlere vermelisiniz" dedi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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