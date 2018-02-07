Yarı finale uçtular

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında G.Birliği ile Beşiktaş, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ilk maçta 3-1 yendiği Gençlerbirliği'ni rövanş maçında da 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk takım olan Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe - Giresunspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, 25. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

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Caner Erkin'in kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Mustafa Pektemek, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve 90 dakikanın tek golünü kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Necip Uysal 71'de kırmızı kartla oyun dışı kalırken, 55'te Hollandalı oyuncu Jeremain Lens'in şutu direkten döndü. Lens, ikinci yarının sonlarına doğru yerini Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya bıraktı. Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love, dün akşam Ankara'da ilk kez Beşiktaş formasıyla ilk 11'de maça başlarken 76 dakika oyunda kaldı ve yerini Adriano'ya bıraktı. Bir diğer yeni transfer Cyle Larin ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ancak oynama fırsatı bulamadı.



5 kupa maçında 4 gol

BEŞİKTAŞ'ın tecrübeli forveti Mustafa Pektemek, bu sezon Türkiye Kupası'nda forma giydiği 5'inci maçında 4'üncü golünü attı. Daha önce Manisa ve Osmanlıspor'a birer gol atan Pektemek; İstanbul'daki maçtan sonra rövanş maçında da Ankara'da G.Birliği ağlarını havalandırdı.