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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Yarı finale uçtular

    Yarı finale uçtular

    Siyah-beyazlılar, dün akşam G.Birliğini ’i golüyle yıktı Yarı finalist ’ın rakibi F.Bahçe-Giresun eşleşmesinin galibi olacak

    çeyrek final rövanş maçında G.Birliği ile , 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. , ilk maçta 3-1 yendiği 'ni rövanş maçında da 1-0 mağlup etti ve 'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk takım olan Beşiktaş, yarı finalde - Giresunspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, 25. dakikada 'ten geldi.

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    'in kullandığı korner atışında topa iyi yükselen , düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve 90 dakikanın tek golünü kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 71'de kırmızı kartla oyun dışı kalırken, 55'te Hollandalı oyuncu 'in şutu direkten döndü. Lens, ikinci yarının sonlarına doğru yerini Portekizli yıldız 'ya bıraktı. Beşiktaş'ın devre arası döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love, dün akşam 'da ilk kez Beşiktaş formasıyla ilk 11'de maça başlarken 76 dakika oyunda kaldı ve yerini Adriano'ya bıraktı. Bir diğer yeni Cyle Larin ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ancak oynama fırsatı bulamadı.

    5 kupa maçında 4 gol
    BEŞİKTAŞ'ın tecrübeli forveti Mustafa Pektemek, bu sezon Türkiye Kupası'nda forma giydiği 5'inci maçında 4'üncü golünü attı. Daha önce ve 'a birer gol atan Pektemek; 'daki maçtan sonra rövanş maçında da Ankara'da G.Birliği ağlarını havalandırdı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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