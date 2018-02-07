CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’e ayakkabılı !

    Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!

    taraftarları, Beşiktaş Teknik Direktörü 'i ayakkabılarını göstererek etti.

    19 Mayıs Stadı'nda oynanan -Beşiktaş maçında ev sahibi takımın taraftarları 'i etti.

    Vodafone Park'ta oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Şenol Güneş ve arasında yaşanan tartışmanın ardından Özat'ın sözlerine, "Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdir." diye cevap veren Güneş, Gençlerbirliği cephesinden tepki almıştı.

    'da oynanan karşılaşmada bazı Gençlerbirliği taraftarları, ayakkabılarını çıkararak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i protesto etti.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN