Akatlar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye deplasman ekibi iyi başlarken, ilk periyot 29-25'lik CEZ Nymburk üstünlüğü ile tamamlandı. 2'nci periyotta rakibine yalnızca 8 sayı fırsatı veren Beşiktaş, rakip potaya 26 sayı gönderdiği çeyreğin ardından devreye 51-37 önde girdi.



3'üncü periyotta Nymburk ekibi farkı indirse de, son periyotta skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan parkeden 91-80 galip ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Sompo Japan 8'inci galibiyetini alırken, Çekya ekibi Nymburk 4'üncü mağlubiyetini aldı.