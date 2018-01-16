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    16 Ocak 2018, Salı
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    , 'u devirdi

    <a href="/index/besiktas-sompo-japan?id=ae53c41a-ee90-4f20-bb71-09ce22909758" class="" rel="tag">Beşiktaş Sompo Japan</a>, <a href="/index/cez-nymburk?id=ec1d622b-ea40-4119-be59-88f237787808" class="" rel="tag">CEZ Nymburk</a>'u devirdi

    FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11'inci hafta maçında kendi sahasında Çekya temsilcisi 'u 91-80 mağlup etti.

    Akatlar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye deplasman ekibi iyi başlarken, ilk periyot 29-25'lik üstünlüğü ile tamamlandı. 2'nci periyotta rakibine yalnızca 8 sayı fırsatı veren Beşiktaş, rakip potaya 26 sayı gönderdiği çeyreğin ardından devreye 51-37 önde girdi.

    3'üncü periyotta Nymburk ekibi farkı indirse de, son periyotta skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan temsilcimiz parkeden 91-80 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla birlikte 8'inci galibiyetini alırken, Çekya ekibi Nymburk 4'üncü mağlubiyetini aldı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:58
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