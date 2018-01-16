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    16 Ocak 2018, Salı
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    'dan paylaşımı

    UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı

    'nın resmi sosyal medya hesabı, 'Come to ' paylaşımı yaptı.

    Kulübü tarafından dün duyurulan "Gel, gel. Ne olursan ol, gel" başlıklı reklam kampanyasına olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. 'nın resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın yeni reklam kampanyasını paylaşarak, "Beşiktaş'tan harika mesaj, come to Beşiktaş" notunu düştü.

    UEFA'nın bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:45
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