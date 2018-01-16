UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, 'Come to Beşiktaş' paylaşımı yaptı.
Beşiktaş Kulübü tarafından dün duyurulan "Gel, gel. Ne olursan ol, gel" başlıklı reklam kampanyasına olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın yeni reklam kampanyasını paylaşarak, "Beşiktaş'tan harika mesaj, come to Beşiktaş" notunu düştü.
UEFA'nın bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 21:45
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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