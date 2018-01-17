Karşıyaka, İsrail'de kazandı!
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11'inci hafta maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Holon'u 95-93 yendi.
Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi 7'nci galibiyetini alırken, İsrail temsilcisi 8'inci mağlubiyetini tattı.
SALON: Holon Toto
HAKEMLER: Georgios Poursanidis, Fernando Calatrava, Jasmina Juras
HAPOEL HOLON: Holloway 4, Cline 4, Walden 12, Colman 9, Blatt 1, Pnini 8, Alexander 10, Harrush, Thomas 15, Rice 30
PINAR KARŞIYAKA: Berk 11, Metin 7, Egemen 2, Waters 19, Marko 13, Wood 6, Kennedy 18, Jones 19, Alp
1'İNCİ PERİYOT: 33-20
İLK YARI: 55-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-71
5 FAUL ALAN: 39.34 Alexander (Hapoel Holon) - 38.03 Wood (Pınar Karşıyaka)
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:01
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Kartal'da ilk hedef Welbeck
Toplam 2
Yorum
Kartalım Bence bu transfer nokta atışı olur. Bunu alırlarsa sezon sonu negredoyu satma ihtimalimiz de olabilir. Larin de pişmiş olur. Goll Show.. :)
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Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca
Toplam 1
Yorum
TCelcius Lan boş yapmayın 20m versinler alsınlar çinliler saçma sapan muhabbetler yapmayın o paraya mustafayı satarız ancak
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İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam!
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GİDERKEN PARA KAZANDIRIP GİTTİ HAKKINI YEMEMEK LAZIM.7 DEĞİLDE 2,5 SENE İÇİN 4,5 MİLYON OLABİLİR.BİDE PERFORMANSINA GÖRE BU YÜKSELEBİLİR.
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