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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Karşıyaka, İsrail'de kazandı!

    Karşıyaka, İsrail'de kazandı!

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11'inci hafta maçında temsilcimiz deplasmanda İsrail ekibi 'u 95-93 yendi.

    Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi 7'nci galibiyetini alırken, İsrail temsilcisi 8'inci mağlubiyetini tattı.

    SALON: Holon Toto
    HAKEMLER: Georgios Poursanidis, Fernando Calatrava, Jasmina Juras
    : Holloway 4, Cline 4, Walden 12, Colman 9, Blatt 1, Pnini 8, Alexander 10, Harrush, Thomas 15, Rice 30
    : Berk 11, Metin 7, Egemen 2, Waters 19, Marko 13, Wood 6, Kennedy 18, Jones 19, Alp
    1'İNCİ PERİYOT: 33-20
    İLK YARI: 55-48
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-71
    5 FAUL ALAN: 39.34 Alexander (Hapoel Holon) - 38.03 Wood (Pınar Karşıyaka)

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:01
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