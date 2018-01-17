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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kupa heyecanı ATV'de

    Kupa heyecanı ATV'de

    Beşiktaş, Son 16 Turu rövanşında ’a konuk oluyor. 20.30’daki maç ATV’den canlı yayınlanacak

    'de zirve yarışının 6 puan gerisinde kalan son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, 2018'in ilk resmi maçında 'la Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında karşılaşacak. Osmanlı Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak. Bu maçın ardından turu geçen taraf Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.

    Çeyrek final kuraları ise 19 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. 5. turdan başladığı kupada Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorların ardından eleyerek son 16 turuna yükselen siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçı 4-1 kazanarak rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti. Siyah-beyazlılar her türlü galibiyette ve beraberlikte; ayrıca 1-0, 2-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide bile turu geçen taraf olacak. Karşılaşma 4-1 Osmanlıspor'un üstünlüğü ile tamamlanması durumunda mücadele uzatmaya gidecek.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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