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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    ‘el’ yakıyor

    Dusko Tosic ‘el’ yakıyor
    'ın Sırp futbolcusu 'e Fransa'dan talip çıktı. Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, defans hattında sıkıntılı bir sezon yaşayan ve 20 maçta kalesinde 33 gol gören Sanit-Etienne'nin Tosic'i istediği ifade edildi. başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin, Tosic'i 10 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmayı düşünmediği belirtildi.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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