Dusko Tosic ‘el’ yakıyor
Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'e Fransa'dan talip çıktı. Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, defans hattında sıkıntılı bir sezon yaşayan ve 20 maçta kalesinde 33 gol gören Sanit-Etienne'nin Tosic'i istediği ifade edildi. Fikret Orman başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin, Tosic'i 10 milyon euro'dan aşağı bir rakama satmayı düşünmediği belirtildi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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