Ozan Tufan’a yer bulamam!
TEKNİK direktör Şenol Güneş, son dönemde ayyuka çıkan Ozan Tufan iddialarına tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı; Ozan için, "Sevdiğim, yetenekli bir çocuk. Ama benim takımımda ona yer yok. Oğuzhan, Tolgay, Atiba, Medel, Necip, Atiba, Talisca'dan sadece 3'ünü oynatabiliyorum. Veli'ye bile yer yok. Bu kadar alternatifli kadroda Ozan'ı oynatacak yer bulamam" dediği belirtildi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
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