Larin çok gol atar
Ziya Doğan, 22 yaşındaki genç forvet Larin’in imza atması durumunda Alvaro Negredo ile birlikte Beşiktaş’ın gol sorununu çözeceğini söyledi
TÜRK futbolunun önemli isimlerinden Ziya Doğan, Beşiktaş'ın gündemi hakkında haber1903'e konuştu. Doğan; siyah- beyazlıların görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Cyle Larin için; "22 yaşındaki bir futbolcu Amerika Ligi'nden alınıyorsa mutlaka iyice izlenmiştir. Bir de Atiba aracı olduğuna göre hiç problem yok. Atiba, hem adamlığı hem de futbolculuğuyla Beşiktaş'ın en önemli silahı. Takım oyununun olgunlaşmasında en doğru tercih. Onun sunduğu oyuncu da büyük ihtimalle iyi çıkacaktır" dedi.
BÜYÜK KAZANÇ OLACAKTIR
ZİYA Doğan şöyle devam etti: "Beşiktaş'ta gol atmak kolay. Hangi oyuncu gelirse gelsin gol atar. Çünkü Quaresma gibi oyuncular mevcut. Bence Beşiktaş, santrfor sıkıntısını çözecektir. Larin'i çok tanımıyoruz ama Beşiktaş'a büyük kazanç olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın yıllardır doğru transfer yaptığı düşüncesinden yola çıkarak bunu söylüyorum. İspanyol forvet Alvaro Negredo da ısrarla oynatılırsa goller atacaktır ve başarılı olacaktır. Beşiktaş bu ikili ile santrfor açığını kapatacaktır."
BÜYÜK KAZANÇ OLACAKTIR
ZİYA Doğan şöyle devam etti: "Beşiktaş'ta gol atmak kolay. Hangi oyuncu gelirse gelsin gol atar. Çünkü Quaresma gibi oyuncular mevcut. Bence Beşiktaş, santrfor sıkıntısını çözecektir. Larin'i çok tanımıyoruz ama Beşiktaş'a büyük kazanç olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın yıllardır doğru transfer yaptığı düşüncesinden yola çıkarak bunu söylüyorum. İspanyol forvet Alvaro Negredo da ısrarla oynatılırsa goller atacaktır ve başarılı olacaktır. Beşiktaş bu ikili ile santrfor açığını kapatacaktır."
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:03
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