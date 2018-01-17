Quaresma'dan transfer dedikodularına yanıt
Beşiktaş'ın Portekizli süper yıldızı Ricardo Quaresma, transfer söylentilerine Twitter'dan yanıt verdi.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, son dönemde basında yer alan Çin'e transfer olacağı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Portekizli yıldız, "Bir kez daha söylemek istiyorum. İsterseniz Türkçe'ye çeviri yapın. Benim takımım Beşiktaş ve 2018'de şampiyon olacağız" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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