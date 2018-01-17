Quaresma'dan transfer dedikodularına yanıt

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, son dönemde basında yer alan Çin'e transfer olacağı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.



Portekizli yıldız, "Bir kez daha söylemek istiyorum. İsterseniz Türkçe'ye çeviri yapın. Benim takımım Beşiktaş ve 2018'de şampiyon olacağız" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.



