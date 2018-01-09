;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    2-2 Ado

    Beşiktaş 2-2 Ado Den Haag

    , ligi ekiplerinden ADO ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

    Süper Lig'in 2'nci devresine Antalya'da hazırlanan , 1'inci Lig ekiplerinden Ado ile oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

    Karşılaşmaya Tolga - - Vida - Mitrovic - Caner - Necip - - Lens - Oğuzhan - Orkan ve ilk onbiri ile başlayan Beşiktaş'ın ilk yarıda göze çarpan hataları defans hattında yaşandı. Yeni transfer Vida, vatandaşı Mitrovic ile defansın göbeğinde oynarken, 2'nci yarıda, oyundan çıktığı 88'inci dakikaya kadar sağ bekte görev aldı.

    İlk yarıda orta saha ve defansta hatalar yapan siyah-beyazlılar, daha 3'üncü dakikada Mitrovic'in kısa düşen geri pasını değerlendiren Johnsen'in golü ile 1-0 yenik duruma düştü. 5 dakika sonrasında kazanılan penaltıyı Negredo gole çeviremeyince Beşiktaş beraberlik şansından oldu. Etkili hücumlar yapmasına rağmen ceza sahası içinde bitirici vuruşu yapamayan siyah-beyazlılar, 28'inci dakikada yine Johnsen'in golü ile 2-0 geriye düştü ve ilk yarı bu skorla bitti.

    Teknik direktör Şenol Güneş 2'nci yarıya oyuncu değişikliklerinin yanı sıra saha içi yerleşiminde de değişiklikler yaparak çıktı. Babel, Tolgay, Atiba, Quaresma ve Pepe 2'nci devrede sahada yer alırken beklenenin aksine Pepe - Vida ikilisi stoperde yer almadı. Tecrübeli teknik adam Vida'yı sağ bekte görevlendirirken Pepe'nin partneri Medel oldu. Oyuncu değişklikleri ile biraz daha toparlanan siyah-beyazlılar, 60'ıncı dakikada ile farkı 1'e indirdi. Negredo ve Oğuzhan'ın yerine Talisca ve Mustafa Pektemek'in girmesinden sonra baskıyı artıran Beşiktaş, 72'nci dakikada Atiba'nın golü ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş 2-2 Ado Den Haag haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN