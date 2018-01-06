Biz bu kadroyla şampiyon oluruz
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı son isim olan Domagoj Vida, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hırvat stoper kendisine yöneltilen, "Şampiyon takıma geldin, şu anda 4'üncü sıradasınız. Hedefin nedir?" sorusuna, "6 puanlık fark önemli değil, geride uzun bir maraton var. Hocamızla konuştuk, bu farkı kapatıp şampiyon oluruz çünkü çok güçlü bir kadromuz var" yanıtını verdi. Vida, adının Türkçe'deki anlamını öğrendiğini; kendi ülkesinde "Uzağı görmek, öngörmek, vizyonu iyi" demek olduğunu ifade etti.
REKABET İNANILMAZ
PEPE ve Tosic ile gireceği rekabetin takımı olumlu etkileyeceğini belirten Hırvat stoper, "İkisi de üst düzey oyuncular ve çok iyi insanlar. Aramızda güzel bir rekabet olacak. Elimizden gelen çalışmayı yapacağız ve hoca kararını verecek. Bu transferin yazın olmasını daha çok tercih ederdim. Hazır kampa gelmiş olurdum ve tatlı bir rekabet olurdu aramızda ancak kışın geldim. Ama ben buraya oynamak için geldim ve mücadelemi sonuna kadar vereceğim. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısı" diye konuştu.
MİTROVİC YETENEKLİ
BEŞİKTAŞ'ta rekabetin çok üst düzey olduğunu ve Mitrovic'in de bu nedenle fazla şans bulamadığını söyleyen Vida şöyle devam etti: "Beşiktaş'ta çok ciddi bir rekabet var. Mitrovic genç bir oyuncu, genç oyuncular süre almak istiyor. Leverkusen'deyken ben de süre alamıyordum. Mitrovic' ile milli takımda 3, 4 maç oynamıştım. Oynadığı her maçta iyi oynadı ve kariyeri açık bir futbolcu. İnanıyorum ki çok önemli yerlere gelecektir. Ben nasıl Tosic ve Pepe'yle rekabet ediyorsam, onun da önemli bir rekabete girmesi gerekiyor."
5 AY ÖNCE İMZALADIM
FRANSA'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nın ardından Beşiktaş ile temasa geçtiklerini vurgulayan Vida, "5 ay evvel Beşiktaş'la ön anlaşma imzalamıştım. Sözünde duran birisiyim ve ailemden öyle gördüm. Ön anlaşmadan sonra değişik teklifler geldi. Ama ben ve ailem çok ciddi bir karar aldık ve Beşiktaş'a geleceğimizin kararını o zaman verdik. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadım ve taraftarları tanıdım. Fazla düşünmeye gerek kalmadı" dedi.
Mandzukic'i isterim
İMZA töreni sırasında yakın arkadaşı olan Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' demek istediğini söyleyen Vida, bu konuyla ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Mandzukic'le görüştüm. Daha önce bana 'İnanılmaz bir kulübe gidiyorsun, yanlış yapmayacaksın' demişti. Kendisiyle iyi dostuz ve sürekli görüşüyoruz. Onun buraya gelmesini çok istiyorum. Umarım buraya gelir" diye konuştu.
Cenk keşke gitmeseydi!
HIRVAT stoper, Everton'a transfer olan Cenk'ten övgüyle bahsetti. Cenk'e karşı 4 maçta görev yaptığını belirten tecrübeli yıldız, "İyi ve etkili bir forvet. Savunma oyuncularını zorlayan iyi özellikleri var. Sadece ceza sahasında değil, dışında da etkili. Doğrusu Cenk'le aynı takımda oynamayı isterdim, keşke gitmeseydi. Onun için de çok farklı bir deneyim olacak" yorumunu yaptı.
Zor ama imkansız değil
Devler Ligi'ndeki Bayern eşleşmesiyle ilgili konuşan Vida, "B. Münih inanılmaz bir takım, fazla söze gerek yok. Birkaç yıl önce daha güçlülerdi. Ancak top yuvarlaktır ve bizim de turu geçme şansımız var. Beşiktaş, gruptan lider çıkmakla zaten kendini ispatladı. Taraftarlarımızla birlikte, Allah'ın da yardımıyla mücadelemizi göstereceğiz. Turu geçmek için her şeyi yapacağız" dedi.
Her mevkide oynarım
Stoper dışında hangi bölgelerde oynayabildiği sorulan Vida şu yanıtı verdi: "Benim asıl bölgem stoperdir. Ama mesela Ukrayna ile oynadığımız milli maçta sağ bek, Chelsea maçında sol bek oynamıştım. Öncelikle hocam ve kulübüm ne istiyorsa, ben o mevkide oynarım. Bazen kötü de oynayabilirim. Ama önemli olan her şeyimi Beşiktaş için vereceğimdir" dedi.
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