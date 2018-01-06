Biz bu kadroyla şampiyon oluruz

MİTROVİC YETENEKLİ



BEŞİKTAŞ'ta rekabetin çok üst düzey olduğunu ve Mitrovic'in de bu nedenle fazla şans bulamadığını söyleyen Vida şöyle devam etti: "Beşiktaş'ta çok ciddi bir rekabet var. Mitrovic genç bir oyuncu, genç oyuncular süre almak istiyor. Leverkusen'deyken ben de süre alamıyordum. Mitrovic' ile milli takımda 3, 4 maç oynamıştım. Oynadığı her maçta iyi oynadı ve kariyeri açık bir futbolcu. İnanıyorum ki çok önemli yerlere gelecektir. Ben nasıl Tosic ve Pepe'yle rekabet ediyorsam, onun da önemli bir rekabete girmesi gerekiyor."

