Stanciu iddiası

On numara arayan Beşiktaş'ta Paqueta ismi ön plana çıktı ancak Rumenler ise Kartal'ın Anderlecht'li Stanciu'yu istediğini yazdı. Rumen oyuncu için Başkan Orman'la, Lucescu'nun istişare yaptıkları da ortaya çıkmıştı. Steaua'dan 10 milyon euro'ya Belçika ekibine giden Stanciu, Avrupa'nın yükselen değerleri arasında gösterildi.