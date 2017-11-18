Çelme
Fenerbahçe’yi ve Trabzonspor’u yenen Akhisar, Beşiktaş’a da geçit vermedi
Panterleşen Milan Lukac, Kartal'a Vodafone Park'ta adeta tek başına duvar ördü Futbol adına her şeyi yapan Beşiktaş, Henrique'nin 79'da atılmasıyla işi tek kaleye çevirmesine rağmen golü bulamadı. Rotasyon, Kartal'a yine pahalıya patladı, Porto maçı öncesi moraller bozuldu. G.Saray bugün yenerse, puan farkı 7'ye çıkacak.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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