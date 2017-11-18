 Çelme – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Çelme

    Çelme

    Fenerbahçe’yi ve Trabzonspor’u yenen Akhisar, Beşiktaş’a da geçit vermedi

    Seyircisi önündeki maçın hemen başında Quaresma'yla bir penaltı kaçıran, iki topu ise direkte patlayan siyah-beyazlı ekip, sayısız pozisyondan faydalanamadı.

    Panterleşen Milan Lukac, Kartal'a Vodafone Park'ta adeta tek başına duvar ördü Futbol adına her şeyi yapan Beşiktaş, Henrique'nin 79'da atılmasıyla işi tek kaleye çevirmesine rağmen golü bulamadı. Rotasyon, Kartal'a yine pahalıya patladı, Porto maçı öncesi moraller bozuldu. G.Saray bugün yenerse, puan farkı 7'ye çıkacak.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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