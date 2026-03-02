Türkiye-Sırbistan maçı CANLI izle! Türkiye-Sırbistan basketbol maçı linki

Türkiye-Sırbistan maçı canlı anlatım için tıklayın...

12 Dev Adam parkede! Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle seçenekleri basketbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Ay-yıldızlılarımız, gruptaki liderliğini sürdürmek için Sırbistan karşısında galibiyet hedefliyor. Türkiye-Sırbistan basketbol maçını canlı ve şifresiz izlemek isteyenler TRT 1 televizyon yayınının yanı sıra dijital platform üzerinden de karşılaşmayı takip edebiliyor. Türkiye-Sırbistan maçı canlı yayın bilgileri, kadrolar ve maç önü analizleri haberimizde yer alıyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçı bugün saat 21:00'de oynanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Sırbistan basketbol maçı TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 MART

07.08 İstiklal Marşı

07.10 Kalk Gidelim

08.50 Adını Sen Koy

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

13.50 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.15 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Özel

21.00 Türkiye-Sırbistan | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri