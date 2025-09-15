CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli THY kaptan pilotu: Hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz!

THY kaptan pilotu: Hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz!

EuroBasket 2025'te gümüş madalya alma başarısı göstermiş 12 Dev Adam’ın yurda dönüş uçağının kaptan pilotu, millilerimiz için duygulandıran bir teşekkür anonsu yaptı. İşte o anlar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 14:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
THY kaptan pilotu: Hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz!

EuroBasket 2025'te Almanya'ya karşı galibiyeti kıl payı kaçıran ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarı gösteren A Milli Basketbol Takımımız için duygusal bir teşekkür anonsu yapıldı. Millilerimizin içinde bulunduğu yurda dönüş uçağında THY kaptan pilotu tarafından yapılan anonsta, "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O ANLAR

Doğan'dan Koç'a cevap: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur!
REKLAM - Idefix
DİĞER
UEFA, Galatasaray'ın büyük rekorunu açıkladı! Tam 1 milyondan fazla...
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Derbi sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam'a duygulandıran anons! 12 Dev Adam'a duygulandıran anons! 14:12
G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! 13:47
Anadolu Efes'ten transfer! Anadolu Efes'ten transfer! 12:11
Doğan'dan Koç'a cevap: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur! Doğan'dan Koç'a cevap: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur! 12:07
Al Shorta-Al Sadd maçı ne zaman? Al Shorta-Al Sadd maçı ne zaman? 11:56
Başakşehir'de Nuri Şahin imzayı attı! Başakşehir'de Nuri Şahin imzayı attı! 11:56
Daha Eski
Derbi sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı! Derbi sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı! 11:49
Al Ahli-Nasaf Qarshi maçı ne zaman? Al Ahli-Nasaf Qarshi maçı ne zaman? 11:45
Al Wahda-Al Ittihad maçı ne zaman? Al Wahda-Al Ittihad maçı ne zaman? 11:38
A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turunda 11:30
Al Sharjah-Al Gharafa maçı ne zaman? Al Sharjah-Al Gharafa maçı ne zaman? 11:29
Barış Alper'den flaş Kerem hamlesi! Barış Alper'den flaş Kerem hamlesi! 11:28