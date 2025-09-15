THY kaptan pilotu: Hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz!

EuroBasket 2025'te Almanya'ya karşı galibiyeti kıl payı kaçıran ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayarak tarihi bir başarı gösteren A Milli Basketbol Takımımız için duygusal bir teşekkür anonsu yapıldı. Millilerimizin içinde bulunduğu yurda dönüş uçağında THY kaptan pilotu tarafından yapılan anonsta, "Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva süresince bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O ANLAR