İspanyol basınından Alperen Şengün’e övgü yağmuru!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle İsveç karşısındaki galibiyetin mimarı olan Alperen Şengün, İspanyol gazeteleri tarafından manşetlere taşındı.

Türkiye'nin 85-79'luk skorla çeyrek finale yükseldiği karşılaşmayı değerlendiren As gazetesi, "Türkiye'nin altın düşü devam ediyor" başlığını atarak şu ifadeleri kullandı: "İsveç karşısında zorlanan Türkiye'nin çözümü her zamanki gibi Alperen Şengün oldu. Kritik anlarda soğukkanlılığını koruyan ve maçın kaderini değiştiren isim Şengün, turnuvanın en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi. Özellikle maçın son bölümündeki performansı akıl almaz bir seviyedeydi."

Marca gazetesi ise, "Onuruyla kaybeden bir İsveç'e karşı Türkiye'nin kurtarıcısı Şengün" başlığını öne çıkararak milli yıldızın 24 sayılık katkısına dikkat çekti. Haberde, "Türkiye çok zorlandı ancak Alperen, turnuvanın başından beri takımını sırtlayan kahraman oldu. Milli takımın aradığı liderliği bulduğu isim Şengün" ifadelerine yer verildi.

El Mundo Deportivo da maçın detaylarını şu sözlerle değerlendirdi: "İsveç başarıya çok yakındı ancak Alperen Şengün'ü yenemedi. Türk pivot, sonucu belirleyen kritik oyuncu oldu ve Türkiye'nin çeyrek finale çıkmasında başrolü oynadı."