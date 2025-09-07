CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basket Erkek Milli İspanyol basınından Alperen Şengün'e övgü yağmuru!

İspanyol basınından Alperen Şengün’e övgü yağmuru!

A Milli Basketbol Takımı’mızın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç’i mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada yıldızlaşan Alperen Şengün, İspanyol basınından büyük övgü aldı. İşte İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinde Alperen’in performansı hakkında atılan manşetler…

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 16:05
İspanyol basınından Alperen Şengün’e övgü yağmuru!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle İsveç karşısındaki galibiyetin mimarı olan Alperen Şengün, İspanyol gazeteleri tarafından manşetlere taşındı.

Türkiye'nin 85-79'luk skorla çeyrek finale yükseldiği karşılaşmayı değerlendiren As gazetesi, "Türkiye'nin altın düşü devam ediyor" başlığını atarak şu ifadeleri kullandı: "İsveç karşısında zorlanan Türkiye'nin çözümü her zamanki gibi Alperen Şengün oldu. Kritik anlarda soğukkanlılığını koruyan ve maçın kaderini değiştiren isim Şengün, turnuvanın en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi. Özellikle maçın son bölümündeki performansı akıl almaz bir seviyedeydi."

Marca gazetesi ise, "Onuruyla kaybeden bir İsveç'e karşı Türkiye'nin kurtarıcısı Şengün" başlığını öne çıkararak milli yıldızın 24 sayılık katkısına dikkat çekti. Haberde, "Türkiye çok zorlandı ancak Alperen, turnuvanın başından beri takımını sırtlayan kahraman oldu. Milli takımın aradığı liderliği bulduğu isim Şengün" ifadelerine yer verildi.

El Mundo Deportivo da maçın detaylarını şu sözlerle değerlendirdi: "İsveç başarıya çok yakındı ancak Alperen Şengün'ü yenemedi. Türk pivot, sonucu belirleyen kritik oyuncu oldu ve Türkiye'nin çeyrek finale çıkmasında başrolü oynadı."

