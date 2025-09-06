Osman Aşkın Bak: Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi

Bakan Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Arena Riga'daki müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ı çeyrek finale yükselmesi dolayısıyla tebrik eden Osman Aşkın Bak, "Bu tip turnuvalarda her maç zordur. Zor maçı başarıyla tamamladık. İnişler çıkışlar oldu ama milli takım, tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi. Milletimizi sevindirdikleri için milli takımımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Basketbolun yanı sıra voleybolda ve futbolda da güzel sonuçlar aldıklarını vurgulayan Bakan Bak, "A Milli Kadın Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. Onlara da başarılar diliyoruz. A Milli Futbol Takımımız da Gürcistan'ı 3-2 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi başlangıç yaptı. Bütün takımlarımızı ve sporcularımızı, milletimizi gururlandırdıkları için tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora yaptığı yatırımlar sonucunda yeni başarılarla ülkemizin dünya sporunda önemli bir yere ilerlediğini ifade edebiliriz. Yolları açık olsun. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu'na da başarı dileyen Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlıların şampiyonada oynayacağı maçlara gelmeye devam edeceğini kaydetti.

HİDAYET TÜRKOĞLU: ÇEYREK FİNALE KALMAK ÇOK DEĞERLİ

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın çok iyi mücadele ederek adını çeyrek finale yazdırdığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın maça gelerek kendilerine "uğur" getirdiğini aktaran Türkoğlu, "Şeref verdiniz. En önemli maçımızda bizi yalnız bırakmadınız. Türk basketbolu için çok anlamlıydı. Çeyrek finale kalmak bizim için çok değerliydi. Takımı kutluyoruz. İnanılmaz mücadele ettiler. Maçın inişleri ve çıkışları oldu. İnanılmaz mücadele ettiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İnşallah böyle hikaye yapmaya devam ederler." değerlendirmesinde bulundu.