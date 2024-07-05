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A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan'daki turnuvaya katılmayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle 6-7 Temmuz'da Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 11:19
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan'daki turnuvaya katılmayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yaza kısıtlı kadroyla başladığımız kamp süreci; A Erkek Milli Takımımızda yaşanan ve tekrarlayan sakatlıklar sonrasında, 11 kişilik kadroyla Fransa'da oynadığımız ikili temas karşılaşmasında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte Ay-yıldızlılarımızı eksik kadro nedeniyle, deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda riske etmemek adına Sırbistan'da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına katılmama kararı alınmıştır. Millilerimizin, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları Kasım ayında devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Ay-yıldızlılar, oynadığı hazırlık karşılaşmalarında Filipinler'i 84-73 yenerken, Fransa'ya ise 96-46 kaybetmişti.

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