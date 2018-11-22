25 Kasım'da Ankara'da kampa girecek olan Milliler, 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 2 Aralık Pazar akşamı TSİ 21.00'de oynayacağı Karadağ maçından bir gün önce bu ülkeye hareket edecek.

Milli takımda kadroya dahil edilen isimler şöyle:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, J.Metecan Birsen, Tolga Geçim, Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, Semih Erden, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Metin Türen, Scott Jordan Wilbekin