Türkiye'nin İspanya ve Karadağ maçlarının kadrosu belli oldu
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'nin ve Karadağ maçlarının kadrosu belli oldu

    Türkiye'nin İspanya ve Karadağ maçlarının kadrosu belli oldu

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Perşembe günü 'da ve 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşmalarının 15 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.

    25 Kasım'da 'da kampa girecek olan Milliler, Perşembe günü saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 2 Aralık Pazar akşamı TSİ 21.00'de oynayacağı Karadağ maçından bir gün önce bu ülkeye hareket edecek.
    Milli takımda kadroya dahil edilen isimler şöyle:

    , Sertaç Şanlı, J.Metecan Birsen, Tolga Geçim, , , , , Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, , Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Metin Türen, Scott Jordan Wilbekin

    1. 22.11.2018 17:44
    2. Güncelleme: 22.11.2018 17:49
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