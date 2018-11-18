Potada yine kriz çıktı – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Potada yine kriz çıktı

    Potada yine kriz çıktı
    FIBA tarafından düzenlenecek 2019 öncesi yine kriz patlak verdi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eleme maçları ile Euroleague karşılaşmaları çakıştı. A 'ın (29 Kasım) ve Karadağ (2 Aralık) ile yapacağı maçların haftasında F.Bahçe, A.Efes ve Daçka'nın da maçları var.
    1. 18.11.2018
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