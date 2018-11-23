Sonu güzel olsun – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Sonu güzel olsun

    Sonu güzel olsun

    ’nin, Avrupa Elemelerinde İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Perşembe günü 'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu açıklandı. İlk iki maçında Karadağ'ı 79-69, Slovenya'yı ise 86-77 yenen mililer, ve 'nın da bulunduğu grupta ilk 3'e girmeyi başarırsa 'de düzenlenecek 'na vize alacak.

    Milli takımda kadroya dahil edilen isimler şöyle: , Sertaç Şanlı, J.Metecan Birsen, Tolga Geçim, , , , , Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, , Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Metin Türen, Scott Jordan Wilbekin.
    1. 23.11.2018
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