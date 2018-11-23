Sonu güzel olsun
Türkiye’nin, Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu
Milli takımda kadroya dahil edilen isimler şöyle: Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, J.Metecan Birsen, Tolga Geçim, Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, Semih Erden, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Metin Türen, Scott Jordan Wilbekin.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
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