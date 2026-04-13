Potada dev maç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında bugün Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı beIN Sports Haber canlı yayınlayacak. Mücadelede, Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik ve Polat Parlak hakem üçlüsü görev yapacak. Anadolu Efes, ligin geride kalan bölümünde 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Beko'nun ise 25 maçta 21 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında sezonun sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan derbi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir çekişmeye sahne olmuştu. O karşılaşmadan Fenerbahçe Beko, 97-94'lük skorla galip ayrılmayı başarmıştı.