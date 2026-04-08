Türk finali olsun

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Türk Telekom Basketbol Takımımız, BKT Avrupa Kupası yarı final 3. ve son maçında bugün deplasmanda Fransa'dan Bourg'le saat 20.30'da karşılaşacak. İlk maçta deplasmanda 28 sayı farkla 99-71 galip gelen temsilcimiz, Ankara Spor Salonu'ndaki rövanşta ise 76-73 mağlup oldu. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak, durumun 1-1 olduğu seride kazanan takım; finalde diğer ekibimiz olan Beşiktaş ile kupa mücadelesi verecek.