Gözümüz Dörtlü Final’de

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Galatasaray Basketbol Takımımız, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında bugün sahasında İspanya'dan Tenerife'yle saat 20.00'de karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki dev maç, Tabii spor 7'den yayınlanacak. İlk maçta rakibine 84-83 kaybeden temsilcimiz bugün kazanarak, şansını 15 Nisan'da İspanya'da oynanacak final karşılaşmasına taşımak amacında. Dörtlü Final, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.