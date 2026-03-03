Dev destek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile sahibinden.com arasında "milli takımlar ana sponsorluk" anlaşması imzalandı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş ve milli basketbolculardan Erkan Yılmaz ile Tilbe Şenyürek katıldı. Hidayet Türkoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, "En büyük gücümüz, milletimizin desteğidir. Milli formayı taşıyan her sporcumuz, ülkemizin ortak gururudur. sahibinden.com'un sponsor olarak aramıza katılması, Türk basketboluna olan güveni temsil ediyor. sahibinden.com ile kurduğumuz bu iş birliğinin Türk basketboluna katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİZİM İÇİN AYRICALIK

Türk basketbolunun son yıllarda uluslararası alanda birçok başarı elde ettiğini vurgulayan Burak Ertaş ise, "Türk basketbolu, son yıllarda dünya sahnesinde ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Milli takımlarımızın uluslararası alandaki mücadelesi, milyonlarca insanımızı ekranlara kilitledi. Koskoca bir ülke tek yürek oldu. Bu tutkuya ve enerjiye ortak olmak, bizim için ayrıcalık. Milli gururumuz olan bütün basketbolculara başarılarının devamını diliyorum. sahibinden.com olarak sahanın dışında da sporcularımızın yanında olacağız." dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da durumuna değinen Türkoğlu, "Bir değişikliğe ihtiyacımız vardı. Yabancı bir antrenörle anlaştık. Hocamıza inanıyoruz" dedi.