Heyecan başlıyor

Basketbolda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda bugün iki maç oynanacak. İlk karşılaşmada Türk Telekom ile Trabzonspor kozlarını Başkent Ankara'da paylaşacak. Bu mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Safiport Erokspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki bu randevu saat 20.30'da start alacak.

Her iki karşılaşma da A Spor'dan naklen yayınlanacak. Yarın da iki maç oynanacak ve bu karşılaşmalar A Spor'dan izleyiciyle buluşacak.