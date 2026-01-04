Fenerbahçe’ye Gabonlu pivot

F.Bahçe Beko, bir süredir aradığı pivot oyuncusunu Yunanistan'da buldu ve AEK forması giyen 29 yaşındaki Gabonlu yıldız Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2.03 metre boyundaki atletik pivot, yüksek enerjisi, ribaund sezgisi, pota altı savunması ve blok tehdidiyle dikkat çekiyor. Yunanistan Ligi'nde de AEK formasıyla etkili performans sergileyen oyuncu, maç başına 16.2 sayı ve 7.3 ribaund gibi sayılar üretmişti.