CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol TOFAŞ evinde Anadolu Efes'i mağlup etti

TOFAŞ evinde Anadolu Efes'i mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes'i 86-79 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 22:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOFAŞ evinde Anadolu Efes'i mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-79 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta özellikle Yiğitcan Saybir ile etkili olan TOFAŞ'a, Anadolu Efes Loyd ve Dessert ile cevap verirken 5'inci dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Dengeli şekilde geçen ilk çeyrek 22-22 sona erdi.

İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Smits ve Jones'ın sayılarıyla farkı 13'üncü dakikada 7'ye (24-31) çıkardı. Savunmada sertliği arttırarak ritim bulan ev sahibi ekip, hücumda da Kidd, Blazevic ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla farkı eritti. Soyunma odasına da 47-47 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyotta Dessert ve Ercan Osmani ile etkili olan Anadolu Efes, 25'inci dakikada 6 sayılık üstünlük sağladı: 51-57. Rakibinin oyununa Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz'ın hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, farkı kapatmayı başarsa da final periyotuna Anadolu Efes'in 60-59 üstünlüğüyle girildi.

Son periyot, TOFAŞ'ın geri dönüşüne sahne oldu. Bursa temsilcisi, periyot başında 5 sayı geriye düşse de seyirci desteğini de arkasına alarak Perez ve Tolga Geçim'in de tempolu hücumlarından skor katkısı aldı. Etkili mücadelesiyle skor üstünlüğünü ele geçiren TOFAŞ, parkeden 86-79 galip ayrıldı.

1'NCİ PERİYOT: 22-22

DEVRE: 47-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-60

Rizespor’dan süpürgeli gönderme!
D&R REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe'ye ocak ayında dünya yıldızı golcü! Ses getirecek transfer hamlesi...
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu!
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Londra derbisinde Arsenal farklı kazandı! Londra derbisinde Arsenal farklı kazandı! 21:28
Arveladze: Galibiyet her zaman tatlıdır Arveladze: Galibiyet her zaman tatlıdır 21:19
Esenler Erokspor evinde 3 puanı kaptı! Esenler Erokspor evinde 3 puanı kaptı! 21:07
Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! 20:31
F.Bahçe Opet derbide kazandı! F.Bahçe Opet derbide kazandı! 20:13
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 19:39
Daha Eski
G.Saray Daikin’den net zafer! G.Saray Daikin’den net zafer! 19:28
Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim 19:20
Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! 19:16
Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! 19:02
Kasımpaşa'dan 2. yarıda geri dönüş! Kasımpaşa'dan 2. yarıda geri dönüş! 18:59
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 18:27